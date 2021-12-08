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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 50 عاما من عرضه..قصة سيارتين ظهرتا بفيلم شهير لـ يوسف شاهين

بعد 50 عاماً من عرضه..
بعد 50 عاماً من عرضه.. قصة سيارتين ظهرتا في فيلم شهير لبوسف

النيل سؤال ومازال لم يحن الرد عليه منذ متى وإلى متى، لم يقل عمره لأحد، ومازال يسري ويسافر ويعشق صوت الناس الجالسين على ضفتيه، فهو شريان حياة المصريين، تدور دنيانا وأرضنا ويدور معها نيلنا وتلتف قلوبنا حوله، " إترو عا " والتي تعني باللغة المصرية القديمة النهر العظيم وواهب الحياة لكل ظمآن كما وصفه أجدادنا القدامى، ليجدد المخرج الكبير يوسف شاهين مجد نيل مصر العظيم من خلال رائعة أعماله السينمائية فيلم " النيل والناس".

دارت أحداث فيلم "النيل والناس" في إطار تاريخي اجتماعي يسترجع توقيت إعلان بداية بناء السد العالي بأسوان وتغيير مجرى مياه النيل، وذلك من خلال متابعة لذكريات بعض المصريين  تتلخص في قصة حياة الفنانة التشكيلية نادية " سعاد حسني " وزوجها الدكتور أمين " عزت العلايلي، والتي تظهر في كل تفصيلة منها مدى حب وتعلق روح هذا الشعب بهذا النهر العظيم، و أنه بالفعل كما يُطلق عليه شريان الحياة.

فيلم النيل والناس

ولأنه فيلم تاريخي يحكي أسطورة حياة المصريين، كان يجب أن ما تظهر به من سيارات أيضًا تكون ذات تاريخ عريق، كتلك التي ظهرت في بداية أحداثه وهي أشهر سيارات حقبة خمسينيات القرن الماضي التي اتسمت بالجمال المفعم بالرقي والفن والكلاسيكية التي ظهرت بشكل واضح في كل تفصيله من تفاصيل هذا العصر، والتي ظهرت بشكل واضح في تصميم الأيقونة MERCEDES PONTON W120، هذه السيارة الأنيقة التي صنعت مقصورتها الداخلية بخشب الأبانوس، وداخله زرائر من أحجار " الباك لايت "، وناقل حركة مصنع من العاج الخالص. 

استمدت السيارة MERCEDES PONTON W120، قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل يناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، ولا يمتلك هذه السيارة في وقتنا الحالي سوى هواة امتلاك التحف والنوادر حيث يبلغ سعرها في السوق العالمي حوالي 43 ألف يورو أي ما يعادل 805 آلاف جنيه مصري.

أما السيارة التاريخية الأخرى فهي أحد أهم إصدارات الشركة الإيطالية فيات FIAT في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، السيارة العتيقة FIAT 1300 والتي حازت شهرة كبيرة و انتشارًا واسعًا لدى المصريين ويرجع ذلك لتصميم هيكله غير المألوف للأعين في تلك الفترة الزمنية، وصغر حجمها واقتصادها في الشراء والاستهلاك بشكل كبير.

بدأت الشركة الإيطالية فيات FIAT في طرح الطراز FIAT 1300 في السوق العالمية للسيارات بداية من العام 1961، وظل خط إنتاجه مستمرًا حتى إصدار آخر نسخة منه في العام 1976، وكان الطراز FIAT 1300  استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1295 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 60 حصانًا، ومتصل بناقل حركة يدوي الأداء، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 5000 لفة / دقيقة.

يُذكر أنه كان شارك بطولة فيلم النيل والناس مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم "محمود المليجي، سعاد حسني، عزت العلايلي، صلاح ذو الفقار، سيف عبد الرحمن، حسين إسماعيل، علية عبد المنعم، أشرف السلحدار "، ومن تأليف الروسي نيكولاي فيجوروفسكي، وسيناريو و حوار حسن فؤاد، و إخراج يوسف شاهين، وتم عرض فيلم النيل والناس لأول مرة بدور العرض السينمائية في 17 يناير من العام .1972

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