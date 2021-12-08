رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف عقوبة الأوكازيون والإعلانات الوهمية |فيديو

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه من أجل الإعلان عن تخفيض، فلابد أخذ تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا التصريح جاء بسبب التأكد من حقيقة التخفيض وهل المؤسسة تابعة للقطاع الرسمي أم لا؟.

وأضاف أيمن حسام، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه يجب تقديم عينة من أسعار السلعة قبل الخصم وبعده، وإعطاؤه تنبيهات على أنه يجب شطب السعر الأصلي ووضع السعر الجديد بعد الخصم.

وكشف عن كيفية اكتشاف وجود أوكازيون وهمي، قائلا: إنه يكون هناك رقيب تابع للجهاز ويرى هل فعلا يوجد سعران أم لا، معقبًا: “ببدأ أخد عينات من الأسعار وأدخل على السيستم اللي عنده وأشوف الفواتير”.

وأشار إلى أن عقوبة الأوكازيون الوهمي أو الإعلان الوهمي أو السلوك الخادع من قبل المستهلك الآن تقدر بـ2 مليون جنيه.