وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي مُعادٍ باتجاه المنطقة الغربية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم، أنه تم اعتراض وتدمير هدف جوي مُعادٍ باتجاه المنطقة الغربية للمملكة.

فيما قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة السعودية سقوط مقذوف مُعادٍ بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، كما أعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب.

وقال التحالف العربي إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مؤكدا أن محاولات استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الثلاثاء، تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أنه تم تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات الحوثية بمديرية بني الحارث، كما تم تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة.

كما أوضح التحالف العربي، أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت قوات التحالف، إن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، حيث قضت على أكثر من 150 عنصرًا إرهابيًا.