أسامة خليل: مباراة الجزائر متكافئة.. وبطولة كأس العرب أظهرت فوضى دفاعية في المنتخب

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي ومصر السابق، أن هدف الجزائر في مرمى منتخب مصر اليوم في بطولة كأس العرب أظهر فوضى دفاعية في دفاع الفراعنة، والمباراة كانت متكافئة، ودائمًا مواجهاتهما تكون عصبية وحماسية، وركلة الجزاء أعادت منتخب مصر للأجواء.

وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مغامر وخرج بالعديد من الإيجابيات من بطولة كأس العرب حتى الآن، يمتاز المدربين البرتغال بامتلاكهم شخصية قوية لا تسمح بالتدخلات في عملهم والرغبة في تحقيق إنجازات كبيرة وهذا أهم ما يميز كيروش

وواصل : "كيروش فاز بتحديه مع الإعلام في مصر واثبت صحة وجهة نظره في اختياراته ونجح في مصر بكل تأكيد"

وتابع نجم الإسماعيلي السابق: "كيروش يفضل اللعب بطريقة 4-3-3 وتوظيف اللاعب في أكثر من مركز لخدمة طريقة لعبه، والفريق بأكمله استطاع تنفيذ أفكار كيروش"

أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي.



وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولي، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".