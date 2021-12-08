نيللي كريم تشارك متابعيها صورة للفنانة فاتن حمامة.. شاهد

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصورة الفنانة الراحلة فاتن حمامة بفستان أسود أنيق، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن النجمة نيللي كريم علقت على مشاركتها بالدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برفقة زوجها هشام عاشور.

وقالت نيللي كريم : "ألف مبروك على الدورة الأولى وعقبال الـ100".

فيما علق زوجها هشام عاشور قائلا: "مبسوطين اننا موجودين هنا، ومتشوقين نشاهد الأفلام اللي هتتقدم، وسعيدين للغاية بوجودنا في السعودية".