بعد حسم الفراعنة التأهل لدور 8.. مصر تحصد مليون دولار في كأس العرب

أُسدل الستار عن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تقام في دولة قطر.

وحجزت 8 منتخبات مقعدها في دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي: قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.





وتنص اللوائح على حصول المتأهلين إلى دور ثمن النهائي على مبلغ مليون دولار وهو ما وصل إليه منتخب مصر.

وجاءت جوائز بطولة كأس العرب كالاتي:

البطل يحصل على 5 ملايين دولار

الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار

المركز الثالث يحصل على مليوني دولار

المركز الرابع مليون ونصف المليون دولار

المتأهل لدور 8 يحصل علي مليون دولار

كل منتخب يشارك في البطولة يحصل على 750 ألف دولار.

