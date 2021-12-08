يحتفظ بثروة ضخمة من العملة المشفرة.. مخترع بيتكوين يفوز بدعوى قضائية

أصبح كريج رايت، عالم الكمبيوتر الذي يدعي أنه اخترع العملة المشفرة “بيتكوين”، قادر على الاحتفاظ بمخزون منها بقيمة مليارات الدولارات، بعد فوزه بدعوى قضائية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، رفضت هيئة المحلفين في ميامي المزاعم القائلة بأن الشريك التجاري السابق لـ رايت، يستحق نصف الأصول، وبذلك سيحتفظ الأخير بـ 1.1 مليون بيتكوين، بقيمة 54 مليار دولار.

ورغم ذلك، سيدفع 100 مليون دولار لعائلة دايف كليمان بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وعلقت عائلة كليمان، خبير أمن الكمبيوتر الذي توفي في عام 2013، على ذلك قائلة إن الرجلين عملا معا لإنشاء أول عملة بيتكوين وتعدينها، وأن رايت قد سرقها.

وتم وصف اختراع العملة المشفرة في عام 2008 في ورقة بيضاء نُشرت تحت الاسم المستعار “ساتوشي ناكاموتو”.

وفي عام 2016، ادعى رايت أنه ناكاموتو، على الرغم من أن هذا القول محل خلاف.

لكن هيئة المحلفين برأت رايت تقريبا، من جميع القضايا التي رفعتها عائلة كليمان.

وقال رايت إن الحكم القانوني يؤكد أنه منشئ الأصول الرقمية الثورية.

وأضاف "من الواضح أن هيئة المحلفين وجدت أنني كذلك لأنه لم تكن هناك جائزة لولا ذلك"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة "جيدة وملحوظة وأشعر بأنني بريء تماما".