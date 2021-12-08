بصورة تذكارية.. الرئيس السيسي يتوسط المشاركين في المنتدى العالمي للتعليم العالي والايسيسكو

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، صورة تذكارية قبيل انطلاق مع المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" ضمت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وعددا من الوزراء والمشاركين في المنتدى من الضيوف العرب والأفارقة.



ويعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

