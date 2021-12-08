روسيا تُدين نهج الغرب لفرض العقوبات عليها

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إن بلاده تدين نهج الدول الغربية بفرض عقوبات على بلاده.

وأضاف بانكين -في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي"، نُشر اليوم الأربعاء- أن روسيا تواصل الحوار بشكل مستمر حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدا إدانة بلاده دائما لهذه الممارسة.

وتابع بانكين: "على سبيل المثال، في العقيدة المحدثة للتطوير اللاحق لرابطة الدول المستقلة، التي اعتمدها رؤساء بلدان الرابطة في 18 ديسمبر 2020، تم القول إنه عند قيام دول ثالثة بفرض عقوبات اقتصادية ضد عضو أو أكثر من أعضاء رابطة الدول المستقلة، يجب عقد مشاورات لدراسة ذلك، وتم اعتبار ذلك كأحد مجالات التعاون الأولوية في المجال الاقتصادي".

وأشار إلى أن الغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية ويبدو أنه فقد ثقافة الحوار السياسي، قائلا: "يتشكل انطباع بأن الغرب فقد ثقافة الحوار السياسي ونسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية على طاولة المفاوضات، فغالبا ما تكون القيود والعقوبات أحادية الجانب، وهي الرد على أي قرار لا يتوافق مع منطقهم".

