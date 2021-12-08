وزير التعليم العالى: معنيون بالبرامج التى تقدم فى الجامعات الموجودة بالعاصمة الادارية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن هناك من 5 إلى 6 جامعات يعملوا بالعاصمة الادارية الجديدة، منهم من بدأوا من سنتين، ومنهم من دخل الخدمة هذا العام، وعلى سبيل المثال مؤسسة المعرفة.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشهده الرئيس السيسى، أننا معنين بالبرامج التى تقدم فى الجامعات التى نستضيفها، حيث أننا نختار ما يحتاجه الخريج المصرى فى المستقبل من خلال لجنة معنية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الجامعات الأوروبية يعملوا فى العاصمة الادارية الجديدة، وهناك طلاب داخل الجامعات وقاعات المحاضرات الآن.