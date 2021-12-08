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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

" بيطرى المنوفية " : ضبط أكثر من 400 كجم سردين مملح ولحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمي

صدى البلد

اصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو محافظ المنوفية توجيهاته بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .


واكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة على محلات اللحوم المجمدة ومصانع الأسماك للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، أسفرت عن ضبط 300 كجم سردين مملح و 35 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وفي ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بحملة تفتيشية للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات والسلع، أسفرت عن ضبط 70 كجم لحوم مفرومة وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمركز ومدينة بركة السبع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين   .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملات لحوم أسماك

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