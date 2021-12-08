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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : سنقاتل من أجل التعليم والمعرفة الحقيقة في بلادنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس السيسى، إن  الجامعات العظيمة الموجودة فى العالم تتحدث عن حقوق الانسان، ونحن أيضاً نتحدث فى مصر عن حقوق الانسان، معلقاً:" لو عايزين تساعدونا.. ساعدونا أن يكون لدينا معرفة وتعليم حقيقى زى الموجود بمعايركم ومستوياتكم، علشان دا حق من حقوق الانسان".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمتة المذاعة اليوم بالمنتدى العالمى للتعليم والبحث العلمى، أن “ الطالب لو لم يستطيع تحقيق معايير الالتحاق بالكلية لن يحصل على الفرصة”.

وأشار إلى أن الفرصة تقدم طبقاً للمستوى التعليمى الذى يتم القياس عليه، وبتعليمنا المتواضع مش هنقدر نخش"، لذلك سنقاتل من أجل التعليم والمعرفة الحقيقة فى بلادنا.

وشدد على ضرورة الانتباه للفكر المتطرف الأحمق الذى يهدف إلى تدميرك وتدمير مستقبلك مثلما يسعى لتدمير حاضرك، مؤكداً أن الاسلام ملوش علاقة، بالفكر المتطرف الذى يهدف إلى تدمير الشعوب ومستقبلها وحضارتها".

 

الرئيس السيسي حقوق الإنسان البحث العلمي الإسلام الجامعات المنتدى العالمى للتعليم والبحث العلمى

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