الرئيس السيسي: بعض الدول أصبحت غير قادرة على تحقيق الاستقرار لمجتمعاتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التعليم في مصر، إن هناك وضع مأخوذ في الاعتبار وهو: "إن احنا في العالم الإسلامي دخلونا في متاهات كثيرة جداً، بفكر متطرف جاهل يؤدي إلى أن احنا نصطدم بالواقع وحياتنا".

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي، ومؤتمر منظمة الإيسيسكو، قائلاً: "وبالتالي أصبحت الدول والحكومات لا تستطيع التركيز في تحقيق الاستقرار لمجتمعاتها من أجل إنجاح الخطط المختلفة".

وواصل الرئيس: " أنا بتكلم على 54 دولة .. يا ترى حجم الاستقرار اللي عندهم أد إيه! يا ترى حجم القدرة الاقتصادية اللي موجودة عندهم إيه حتى تستطيع أن تعطي معرفة وجودة حقيقية!

وأكمل الرئيس السيسي: " أنا بتكلم هنا عشان الدكتور سالم، مدير المنظمة الإسلامية معانا.. وعشان يكون فيه تقدير لنهاية هذا النقاش".