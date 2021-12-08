مركز البحوث الزراعية ينظم 170 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي

يُنفذ مركز البحوث الزراعية، في الموسم الشتوي الحالي (170) مدرسة حقلية يتم تنفيذها في عدد (22) محافظة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، أنه يتم تنفيذ هذه المدارس بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ، وذلك وفقاً للبيان التالي:



القمح عدد المدارس 62 المحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسيوط، النوبارية، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، البحيرة.

البصل عدد المدارس 1 المحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنيا.

الخيار عدد المدارس 1 المحافظات المنوفية (السادات)، الجيزة، بني سويف، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، الشرقية.

البسلة عدد المدارس 8 المحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية.

الفراولة عدد المدارس 6 المحافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية.

الطماطم عدد المدارس 1 المحافظات البحيرة (وادي النطرون)، الإسماعيلية، الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية.

البطاطس عدد المدارس 2 المحافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، المنوفية.



الفول عدد المدارس 1 المحافظات المنيا، بني سويف، البحيرة، الشرقية، الدقهلية



بنجر السكر عدد المدارس31 المحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، المنيا، بني سويف



قصب السكر عدد المدارس8 المحافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج



نخيل البلح عدد المدارس8 المحافظات أسوان، الوادي الجديد، مطروح، الجيزة.

انتاج حيواني عدد المدارس 2 المحافظات دمياط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية.

انتاج سمكي عدد المدارس 1 المحافظات جنوب سيناء، كفر الشيخ، أسوان

مطبقي المبيدات عدد المدارس 21 المحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنيا البحيرة (وادي النطرون)، الإسماعيلية، الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية