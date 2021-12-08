جامعة القاهرة تعود بقوة لـ الأنشطة الطلابية .. ورئيس اتحاد الطلاب : نقدم خطة جديدة رياضيا وثقافيًا

رئيس جامعة القاهرة :

الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها اتحاد الطلاب الجديد

نائب رئيس الاتحاد :

أبذل أقصى ما لدى لعودة الأنشطة الطلابية

انتهت جامعة القاهرة ، من انتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسى 2021-2022 ، بفوز الطالب محمد معز بالله بمنصب رئيس اتحاد الطلاب لجامعة القاهرة و فوز الطالبة ربا نبيل بمنصب نائب رئيس الاتحاد .

ومن جانبه ، كشف الطالب محمد معز بالله رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، الانشطة الطلابية المتاحة خلال العام الدراسى 2021-2022 .

وقال محمد معز بالله خلال تصريح لصدى البلد ، اننا نقوم باستكمال ما قام به اتحاد الطلاب خلال العام الدراسي الماضي ، من تسهيل عملية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، بالإضافة إلى توصيل مشاكلهم إلى مجلس الجامعة .

وأضاف “ محمد ” أننا نقوم بعودة الأنشطة الرياضية والثقافية ونقلها من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تصبح بالحرم الجامعي .

وفى نفس السياق ، كشفت الطالبة ربا نبيل نائب رئيس اتحاد جامعة القاهرة لعام 2021-2022 ، عن خطتها الفترة القادمة وكيفية التقدم بالأنشطة الطلابية .

وقالت ربا نبيل خلال تصريح لصدى البلد ، أننى سأقوم ببذل أقصى ما لدى لعودة الأنشطة الطلابية من جديد بعد توقفها فترة كبيرة اثناء كورونا ، حتى بعد عودتها مرة أخرى بشكل بسيط .

وأضافت “ ربا ” اننا سنقوم بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية فى كافة الأنشطة الطلابية سواء الجاعية ام الفردية ، بالاضافة إلى ورش الوعية التى يحتاجها الطلاب للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا المستجد .

جرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ حسن سعده مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تهدف إلى تكوين شخصية متكاملة للطالب، من حيث أن يكون طالب يجيد التفكير أولا، ثم التصرف، ويكون لديه عقلية نقدية ترغب في التفكير، إضافة إلى امتلاك حس ووجدان فني رفيع، وأن يكون صاحب جسد صحي ورياضي يؤهله للعمل، ويمتلك روح مستقيمة مبدعة، ونفس منظمة، لافتا إلى أن الإنسان روح وجسد وعمل ووجدان، ولابد أن يعمل الطالب عليها كما لابد أن تعمل الجامعة عليها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الانتخابات الطلابية يتم جزء منها بالتزكية والجزء الآخر بالانتخابات، وكلاهما جزءا من العملية الديمقراطية، موضحًا أن التزكية تتمثل في جلوس مجموعة طلاب مع بعضهم البعض والاتفاق فيما بينهم على اختيار من يمثلهم، وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل جمواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور الخشت، لاتحاد الطلاب الجديد إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.