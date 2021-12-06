عميد سياسة واقتصاد القاهرة: 15 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022.

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات ستعقد منتصف شهر يناير القادم طبقا لقرار مجلس جامعة القاهرة و فى حالة الانتهاء من الجداول سوف يتم إعلانها على الموقع الرسمى للكلية.

توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول



كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

وشدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.