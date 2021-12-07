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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تقدم 12 منحة بالتعاون مع جامعة روما لاسابينزا بإيطاليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة (معمل هندسة الصخور) عن عقد مدرسة شتوية تحت عنوان " تطبيقات ميكانيكا الصخور لحفظ التراث"، يأتى ذلك بالتعاون مع جامعة روما لاسابينزا بايطاليا.
 
 وستكون الدعوة تشمل طلاب الآثار وعلوم جيولوجيا وجيوفيزياء وهندسة التعدين والهندسة الجيولوجية والهندسة المدنية والهندسة المعمارية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ومهندسي وزارة السياحة والاثار. 
 
كما أعلنت كلية الهندسة إنه سيتم توفير ١٢ منحة لتغطية تكاليف الاقامة والانتقالات للطلاب المسجلين بجامعات خارج القاهرة والجيزة، بالإضافة إلي أنه سيتم منح الطلاب المشاركين شهادة حضور من جامعة روما لاسبينزا.

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وكانت قد قدم الفريق المسرحي بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عرضًا مسرحيًا بعنوان " شك مشروع" بمسرح المدينة الجامعية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية القصيرة، والذي تنظمه جامعة القاهرة، ويهدف إلى احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات، وتشجيعهم على المشاركة في فنون المسرح المختلفة.


وأشادت لجنة التحكيم والحضور بأداء الطلاب في التمثيل والموسيقى والديكور والإخراج، حيث تدور أحداث المسرحية عن رحلة 12 شخص هم أعضاء هيئة المحلفين للفصل في قضية قتل ابن لوالده، وتشير كل الدلائل للوهلة الأولى أن الابن مذنب لكن أحد أعضاء هيئة المحلفين كان له رأي آخر فأصر على مناقشة القضية قبل الفصل فيها بدافع أن القضية هي حياة إنسان وتستحق.

وزارة السياحة والآثار جامعة القاهرة وزارة السياحة المدينة الجامعية كلية الهندسة الطلاب

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