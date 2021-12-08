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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. قرار قضائي جديد ضد متهمين في قضية تمويل حزب الله

صدى البلد

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.

وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وقررت النيابة العامة الكويتية أمس إخلاء سبيل الأمين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق يعد يوم من استدعائه للتحقيق في قضية "تمويل حزب الله اللبناني".

وذكرت وسائل إعلام كويتية بعضا مما دار خلال الجلسة التي وجهت فيها النيابة أسئلة للمعتوق حول أن عددا من المتهمين بإرسال تبرعات لحزب الله قالوا إنهم يعرفون ويتواصلون معه، قال المعتوق إنه رجل دين معروف والجميع يتواصلون معه.

ونفى المعتوق جميع الاتهامات أنه أمر بإرسال تبرعات للحزب.

وكانت النيابة قد استدعت المعتوق أمس للتحقيق معه في القضية.

وكانت النيابة العامة الكويتية أوقفت 8 أشخاص بتهمة تمويل حزب الله اللبناني، في 8 من الشهر الماضي، وقررت بعد أيام استمرار حجز 18 متهما في القضية ذاتها.

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الكويت القضاء الكويتي حزب الله قضية تمويل حزب الله لبنان صحيفة القبس

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