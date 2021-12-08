الزراعة تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية .. متحدث الوزارة : رقمنة 3 ملايين ورقة .. ومستشار الوزير : نعزز التحول الرقمي بها

متحدث الزراعة :

رقمنة 3 مليون ورقة استعدادا للعاصمة الإدارية الجديدة

مستشار وزير الزراعة : أرشفة جميع بيانات الوزارة استعدادا للانتقال

: تحويل التطبيقات التخصصية التى تساعد العاملين فى وزارة الزراعة على إتمام أعمالهم بشكل رقمى

تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات المعنية للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ، حيث سيبدأ الانتقال بداية من الشهر الحالى ليستمر خلال 6 شهور .

وخلال التقرير التالى نرصد آخر استعدادات وزارة الزراعة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

آخر الاستعدادات

كشف الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، عن آخر الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، وقال :"نحن بالفعل أنتهينا من الأرشفة ، حيث تم سحب جميع بيانات الوزارة على الأرشيف الإلكتروني وهذا بهدف أن الانتقال يكون غير ورقى " .

وأضاف "طوبال" خلال حوار ل"صدى البلد" أن الموظفين بوزارة الزراعة لا تتعامل من خلال مستندات ورقية سواء مع بعضهم البعض أو مع المواطنين بهدف أن الحكومة لا تعمل على ورق ، معلقا:" الكل موجود على أجهزة الكمبيوتر وكل مايتم تداوله يكون من خلال تطبيقات تطلقها وزارة الزراعة " .

وأشار " مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي" إلي أن كل الخدمات المميكنة والتحول الرقمى التى تقوم به وزارة الزراعة حاليا ليس بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية فهى موجودة لخدمة القطاع الزراعى والمزارعين قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وبعد الانتقال سيتم تعزيزها بالإمكانيات الموجودة بالعاصمة .

وأوضح أنه تم تحويل التطبيقات التخصصية التى تساعد العاملين فى وزارة الزراعة على إتمام أعمالهم بشكل رقمى إلى بيئة الحوسبة السحابية والتى ستنقل الى مراكز بيانات معدة لذلك وستكون جاهزة قبل انتقال وزارة الزراعة للعاصمة الإدارية الجديدة

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، عن استعدادات الوزارة للانتقال إلي العاصمة الإدارية ، بعدما تم رقمنة المستندات ، وتجهيز البنية التحتية .

وأضاف "القرش" لـ "صدى البلد" ، أنه تم التحول الرقمى فى الوزارة بشكل تدريجى تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون جميع المعلومات متواجدة بشكل إلكترونى ونستطيع الاستفادة منها هناك.

وأوضح "متحدث وزارة الزراعة" أنه تم إطلاق العديد من التطبيقات الخاصة بالوزارة من أجل دعم عملية التحول الرقمى الذى يحدث استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية ، معلقا:" العمل يجرى على قدم وساق استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية " .

وأشار الدكتور محمد القرش إلي أنه بالفعل تم رقمنة 3 مليون ورقة بوزارة الزراعة استعدادا للانتقال والتجهيز حاليا يقوم على أساس التحول الرقمى .