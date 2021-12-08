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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: توفير مبيدات المحاصيل الشتوية بأسعار مخفضة للمزارعين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مديرية الزراعة بسرعة توفير المبيدات اللازمة بأسعار مخفضة، تخفيفاََ عن المزارعين وحفاظاََ على المحصول، وتم المرور والتعامل مع الزراعات المصابة وإتخاذ إجراءات المكافحة  استجابة لشكوي بعض المزارعين من وجود إصابة ببعض مزارع القمح التي لم يتخذ أصحابها إجراءات المكافحة الزراعية للآفات قبل زراعة المحصول.

وفي سياق متصل تستكمل مديرية الزراعة بالمحافظة، توزيع أسمدة الموسم الشتوي، من خلال الكارت الذكى بالجمعيات الزراعية المنتشرة فى ربوع القرى والمدن بالواحات الخمس (الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة).

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وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان له ،إن 43 جمعية زراعية تتولى توزيع الأسمدة على المزارعين، لافتا إلى أنه تم السماح بصرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم  يصدر له كارت الفلاح الذكى على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومة وتسليم صورة من البطاقة الشخصية لإتمام إجراءات استخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقي الحصة إلا بعد الحصول على الكارت.

وأضاف المرسي، أنه بالنسبة للأراضي المزروعة خارج الزمام يتم السماح لها بالصرف مؤقتًا بنسبة 50% من الكمية المستحقة من الأسمدة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة ولحين استخراج كارت الفلاح مع التأكد من عدم وجود مخالفات وذلك من الجهات ذات الولاية لها والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المديرية وفرت التقاوي الخاصة بالمحاصيل الشتوية وبأصناف جيدة، وسيجرى تنفيذ حقول إرشادية لتدريب المزارعين وتوعيتهم بأساليب الزراعة الحديثة.

الوادى الجديد مديرية الزراعة محافظ الوادي الجديد المحاصيل الشتوية الزراعة الجمعيات الزراعية أسعار مخفضة توفير المبيدات

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