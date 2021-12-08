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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يهدد الناتو.. ويكشف عن رسالة مرتقبة ينتظرها بايدن

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستقدم للولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن الأمن في غضون أسبوع، بينما وجه تحذيرات شديدة اللهجة تجاه حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثته مع نظيره الأمريكي جو بايدن بأنها كانت "مفنتحة وبناءة".

وبشأن التوترات مع أوكرانيا، قال بوتين إن روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها، مؤكدا استعداد موسكو للحوار.

وكرر بوتين هجومه على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلا إنه يمارس نهجا عدائيا تجاه روسيا.

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وقال بوتين إن "تمدد الناتو قرب الحدود الروسية غير مقبول، ولا يمكن تقويض من روسيا من قبل أي جهة".

وبشأن ليبيا، أعرب بوتين عن أمله في أن تجرى الانتخابات في ليبيا في موعدها وأن تؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد.

وأضاف بوتين أنه على اتصال بشأن ليبيا مع جميع الأطراف المعنية، ومنها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

بوتين الناتو روسيا بايدن أوكرانيا

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