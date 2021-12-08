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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 مقاعد.. تمثيل قوي للمرأة في اتحاد الجمباز

اتحاد الجمباز
اتحاد الجمباز

اكتسحت قائمة الدكتور إيهاب أمين، انتخابات اتحاد الجمباز التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بمقر مبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر. 


وحظيت المراة بتمثيل قوى داخل اتحاد الجمباز بالحصول على اربع مقاعد بالانتخاب المباشر فى إطار دعم القيادة السياسية لدور المرأة الفعال فى جميع المجالات السياسية والرياضية 
وضمت  قائمة الدكتور إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز 4 مقاعد  للمرأة نجحن جميعهن وهن فى العضوية، ياسمين سمير ولمياء على عبد الرحمن وروان طارق ابو شوشة وفى العضوية تحت السن هبه البوريني.


وقال إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز إن المجلس داعم دائمًا لدور المراة تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء فى الاتحاد الدولي او الافريقي وهو ما ظهر بصورة واضحة فى الانتخابات الدولية والقارية الأخيرة  بعد نجاح نهى عبد الوهاب فى الحصول على منصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية وفوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات فى الانتخابات التي أقيمت في مدينة انطاليا بتركيا نوفمبر الماضي.

 

وأضاف رئيس الاتحاد أن المرأة المصرية قادرة على شغل جميع المناصب الدولية بعد المكتسبات الكبيرة التي حظيت بها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وجاء تشكيل مجلس اتحاد الجمباز كالتالي..

ايهاب امين رئيس الاتحاد

أحمد طلعت نائبا

العضوية

ياسمين سمير
علاء الدين حامد
لمياء علي عبد الرحمن 
وائل السرنجاوي
وليد شوقي 
روان طارق أبو شوشة
تحت السن هبة البوريني

واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 19 هيئة وهم جميع أعضاء الجمعية العمومية التي لها حق الحضور والتصويت في انتخابات اتحاد الجمباز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل. 

يذكر أن، الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة فى الانتخابات التي أقيمت  على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي أقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائرى "على زعتر" والذى كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

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