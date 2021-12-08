ياسر إدريس عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية

فاز المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بعضوية المكتب التنفيذى لاتحاد اللجان الوطنية العربية ، فى الانتخابات التى جرت اليوم بالمملكة العربية السعودية.

مثل مصر في الجمعية العمومية، الدكتور علاء جبر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنه الأوليمبيه المصرية ، والمهندس ياسر إدريس، والتى أسفرت عن فوز صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمنصب الرئيس ، وفاز بمنصب النائبين كل من خالد بن حمد "سلطنه عمان"، ومحرز بن الطيب "تونس" .

اما فى العضوية ففاز بالمنصب كل

المهندس ياسر أدريس "مصر"

محمد المانع "قطر" الأستاذ سلطان بن مجرن "الأمارات"

خالد عبد الله "السودان" والأستاذ چورج جوزيف "لبنان'

وجمال بلقاسم "ليبيا"

وخير الدين برباري "الجزائر" .

قال المهندس باسر إدريس ان المهندس هشام حطب توجيه بالشكر للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنه الأوليمبية بالمملكة العربية السعودية، وتهنئته علي الفوز برئاسه المكتب التنفيذي لااتحاد اللجان الأوليمبية العربية ، وتوجيه بالشكر أيضا إلى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد "نائباً لرئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية " ،والشيخة حياة بنت عبد العزيز ال خليفه نائب رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية العربية

وأضاف ياسر إدريس أن المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة كانا لهما دورا كبيرا ومؤثرأ فى فوزه بعضوية المكتب التنفيذى ، وقيامهما بدعمه وتأييده مع رؤساء اللجان الأوليمبية الوطنية العربية نظرة للعلاقة القوية التى تربطهما بالاشقاء العرب .