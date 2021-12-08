دراسة : لقاح فايزر يحمي من متحور أوميكرون حال تعاطي جرعة ثالثة

يتسبب اللقاح المعزز لفيروس كورونا من شركة فايزر في ارتفاع 25 ضعفًا في مستويات الأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون، حيث زعمت شركة الأدوية اليوم أنها اعترفت بأن جرعتين قد لا تكون كافية لمقاومة السلالة المتحولة.

جادلت الشركة المصنعة للقاح بأن ثلاث حقن توفر دفاعًا "أكثر قوة" ضد البديل ، الذي تسبب في حدوث فوضى منذ أن تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي.

تؤدي جرعة ثالثة إلى استجابة مماثلة من الأجسام المضادة ضد أوميكرون لجرعتين ضد السلالات السابقة من فيروس كورونا ، وفقًا للاختبارات المعملية الأولية.

كما أنه "يزيد بشدة" من مستويات الخلايا التائية ، مما يمنح الجهاز المناعي دفعة إضافية للحماية من الأمراض الشديدة.



لكن شركة فايزر أصرت أيضًا على أن جرعتين يجب أن تكونا كافيتين لخفض معدلات العلاج في المستشفى والوفيات ، في حالة الموجات الجديدة الناتجة عن السلالة فائقة التحور.

يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه دراستان منفصلتان تم إصدارهما اليوم أن اللقاحات تبدو أفضل من المتوقع ضد متحور أوميكرون ، الذي يتصاعد بسرعة في بريطانيا.

وجد معهد بحثي في ​​جنوب إفريقيا أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا كاملًا باستخدام لقاح فايزر يصنعون أجسامًا مضادة بنسبة 40 مرة أقل ضد أوميكرون مقارنةً بالمتغيرات الأخرى.



لكن المؤلف الرئيسي للبحث ، وهو الأول من بين أربع دراسات معملية صدرت في آخر 24 ساعة ، أصر على أن النتائج "أفضل مما كان متوقعًا".

وجدت دراسة أخرى أجراها علماء الفيروسات السويديون أنه في حين أن هناك انخفاضًا في قدرة الجسم على تحييد أوميكرون بعد الضربات ، إلا أن هذا الانخفاض لا يُلاحظ في الجميع وهو انخفاض أصغر مما كان يُخشى.