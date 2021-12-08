هيدي بيروت متل ما منتمناها.. إليسا تنشر صورا لاحتفال لبنان بالعام الجديد

نشرت الفنانة إليسا صور احتفال بيروت بقدوم العام الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتبت إليسا في تويتة لها: “هيدي بيروت متل ما منتمناها، تحية حب وتقدير لكل شباب وصبايا على المجهود الاستثنائي اللي عم يقومو فيه تا ترجع مدينتنا تضوّي وتعيش… إنتو لبنان الأحلى”.

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.