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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإثنين.. مناقشة رواية "إخضاع الكلب" لـ أحمد الفخراني

صدى البلد

تستضيف مكتبة البلد الكاتب "أحمد الفخراني"، لمناقشة وتوقيع رواية "إخضاع الكلب" أحدث أعماله الروائية، في حضور الناقد الكبير "محمود عبد الشكور"، ويدير النقاش الكاتب "محمد شعير"، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٣ ديسمبر الساعة السابعة مساءً، بمكتبة البلد بالقاهرة.

وتحكي الرواية قصة المصور الذي يقرر الاستقرار في مدينة دهب بجنوب سيناء، ليحمي نفسه من شر العالم.

الراوي المصاب بفوبيا الكلاب، يجد نفسه مضطرا للبقاء مع هذا الكلب. هنا ينشأ الصراع بينهما فالكلب يريد أيضا ترويض الرجل بل إخضاعه، ما يولد مجموعة من المشاعر الانسانية تدور حولها الرواية.

أحمد الفخراني، صحفي وروائي مصري له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية ماندرولا، سيرة سيد الباشا، مملكة من عصير التفاح وغيرها الكثير عن طبيعة الصراع بين الرجل والكلب، عن الحيوانات في الأدب العالمي والعربي ولماذا علينا أن نقرأ هذه الرواية ؟ أسئلة طرحتها ريتا خوري على الفخراني في أخبار الثقافة.

إخضاع الكلب أحمد الفخراني محمد شعير مكتبة البلد القاهرة

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