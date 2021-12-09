إحباط 4 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1677 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 286 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.