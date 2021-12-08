من المغرب.. كارمن سليمان تخطف قلوب متابعيها بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة كارمن سليمان صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة شتوية من المغرب وعلقت قائلة:" طنجة "، حيث أثارت الصورة إعجاب متابعيها.

ووجه الملحن والفنان مصطفى جاد وزوجته المطربة كارمن سليمان نداء استغاثة الى السفارة المصرية فى المغرب، بعد أن فشلا في العودة للقاهرة، بسبب إغلاق الأجواء الجوية بين مصر والمغرب.

وكتب جاد عبر استوري علي حسابه بموقع انستجرام قائلا: "أنا وكارمن مش عارفين نأخذ طيارة نرجع مصر، عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا، وجميع خطوط الطيران بتلغي رحلاتها، محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة القصوى.. شكرا"

كان الفنان مصطفى جاد وزوجته، سافرا إلى المملكة المغربية، من أجل الاستجمام وقضاء عطلتهما قبل العودة لاستكمال مشروعاتهما الفنية.