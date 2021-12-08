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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطالب المسئولين بحل مشكلات أهالي الأقصر.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

 قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الأقصر في حالة فرح بما تم في افتتاح طريق الكباش، و مشاهدة العالم لم تم في الأقصر.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشكلات فى الأقصر بسبب توقف السياحة، وتوقف المراكب " المراكب المعطلة" التى هى مصدر الرزق لهم.


ولفت إلى أن الأهالي تواصلت معه للحديث عنهم :" هناك مواطنين يمتلكون بازارات سياحية على النيل، وتم إزالتها من أشهر".


وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين يعانون من مشكلات و يحتاجون لـ تحقيق الوعود التى اعطت لهم، ويكون هناك مسئول يجلس معهم، معلقًا :" ياريت يكون فى حد يسمع لـ هؤلاء المواطنين"..


وتابع :" أصحاب البازارات يطالبون المسئولين بـ تسليم البازارات لهم بعد الوعود، و الغزالة بسبب التطوير.


وأوضح أنه فى عام 97، تم اتخاذ قرار بإرسال طلاب الجامعات لدعم السياحة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال فى الأقصر كانت 110%.
 

وطالب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالذهاب لـ الأقصر و الاستماع لـ مشكلات المواطنين، معلقًا :" مفيش أى مشكلة فى عرض المشكلات.. المشكلات لـ المواطنين لها أولوية".

أحمد موسى الأقصر طريق الكباش افتتاح طريق الكباش صدى البلد المراكب المعطلة

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