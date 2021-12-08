أحمد موسى يطالب المسئولين بحل مشكلات أهالي الأقصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الأقصر في حالة فرح بما تم في افتتاح طريق الكباش، و مشاهدة العالم لم تم في الأقصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشكلات فى الأقصر بسبب توقف السياحة، وتوقف المراكب " المراكب المعطلة" التى هى مصدر الرزق لهم.



ولفت إلى أن الأهالي تواصلت معه للحديث عنهم :" هناك مواطنين يمتلكون بازارات سياحية على النيل، وتم إزالتها من أشهر".



وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين يعانون من مشكلات و يحتاجون لـ تحقيق الوعود التى اعطت لهم، ويكون هناك مسئول يجلس معهم، معلقًا :" ياريت يكون فى حد يسمع لـ هؤلاء المواطنين"..



وتابع :" أصحاب البازارات يطالبون المسئولين بـ تسليم البازارات لهم بعد الوعود، و الغزالة بسبب التطوير.



وأوضح أنه فى عام 97، تم اتخاذ قرار بإرسال طلاب الجامعات لدعم السياحة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال فى الأقصر كانت 110%.



وطالب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالذهاب لـ الأقصر و الاستماع لـ مشكلات المواطنين، معلقًا :" مفيش أى مشكلة فى عرض المشكلات.. المشكلات لـ المواطنين لها أولوية".