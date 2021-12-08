خبير أرصاد يكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. فيديو

قال علي قطب، خبير الأرصاد جوية، إن التقلبات الجوية بدأت منذ الأمس على المنطقة الغربية، ولكن تأثيرها كان محدودًا على الوجه البحري، ومنذ مساء أمس بدأت الأتربة والرياح تمتد من الغرب إلى القاهرة والوجه البحري.

وتابع "قطب"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، أن القاهرة والوجه البحري تعرضت لعاصفة ترابية كبيرة، ما أدى لتدهور الرؤية الافقية ، وبدأت الأتربة تهبط مع فترة الليل، ولكنها ما زالت متواجدة، مشيرًا إلى أن كمية الأتربة بدأت تهدأ بسبب تحول الرياح إلى شمالة غربية، وهذا يشعرنا بالطقس شديد البرودة.

وأضاف أن منطقة مدينة الإنتاج الإعلامي مفتوحة، وتشهد تيارات هوائية شديدة، لافتا إلى أن التقلبات الجوية تستمر حتى صباح الغد الخميس.