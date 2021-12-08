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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمجد الحداد: أوميكرون أقل خطورة ومتحور دلتا الأشرس عالميا.. فيديو

كورونا
كورونا

 


قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تعديل بروتوكول كورونا يأتي بسبب المستجدات الجديد أو وجود أدوية جديدة أو وجود متحور جديدة، لافتًا إلى أن سبب تعديل البروتوكول في مصر هو وجود نقص في عقار الأكتيمرا واستخدام الإنترلوكين بديلا له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في  برنامج "رأي عام" المذاع علي قناه  "TeN"، ، أن التعديل ليس له علاقة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، لافتًا إلى أنه تم استبدال العقار بآخر جديد.

وأوضح أمجد الحداد ، أن المتحور الجديد أحدث ضجة كبيرة، لافتًا إلى أنه حتى الأن أقل شدة وأقل خطورة حيث لم يسبب حالات ووفاة، مؤكدًا أن منظومة اللقاحات لديها القدرة على التعامل مع الفيروس حتى الآن.

وأشار إلى أن تحذير هيئة الدواء من حقنة "البرد"، لأن حقنة البرد "كارثية وخطيرة"، خصوصًا وأنه تسبب ارتياح وقتي فقط خصوصًا وأن عدوي البرد تذهب مع مرور الكبد، كما أن الحقنة بها كورتوزون يؤثر على الصحة وعلى المناعة وأثار جانبية خطيرة كما أن المسكنات الموجوة بالحقنة تؤثر على الجسم.

وأكد أنهم حذروا اليوم أصحاب أمراض الحساسية وكبار السن من الخروج بسبب الرياح، وعليهم ارتداء الكمامة وتناول أدوية الحساسية وارتداء الملابس القطنية وعدم النزول وتناول كميات كبيرة من السوائل واستخدام مناديل مبللة على الأنف والأولى عدم النزول فى هذا الجو.‎

تحور كورونا كبار السن الكمامة ارتداء الكمامة بروتوكول كورونا الجديد الحساسية والمناعة الإنترلوك

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