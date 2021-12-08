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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنفيكا يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه على دينامو كييف

صدى البلد

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون مقابل، في الجولة السادسة من دور المجموعات.

افتتح يارمتشوك التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 16، قبل أن يضاعف جيلبيرتو من تقدم الفريق البرتغالي في الدقيقة 22، ليؤمن انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بنفيكا للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

يُذكر أن بايرن ميونخ الذي فاز على برشلونة الإسباني بثلاثية، تأهل متصدرًا عن تلك المجموعة بعد جمعه 18 نقطة.

برشلونة دوري ابطال أوروبا بايرن ميونخ دوري الابطال دينامو كييف

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