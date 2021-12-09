باحث بشئون الحركات المتطرفة: تننظيم داعش يمثل خطرا على العالم..فيديو

قال دكتور منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم داعش يمثل خطرا كبيرا ليس فقط على العراق ولكن على مستوى العالم أجمع.

وأضاف منير أديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن ما حدث في القرى العراقية، بعد أن جاء هذا التنظيم، ساهم في دمار جزء كبير من العراق.

وتابع منير أديب، أن أبو بكر البغدادي، كان من الإخوان المسلمين، مؤكدا أن أغلب الجماعات الإسلامية انبثقت من جماعة الإخوان.

قاسم مشترك

وأشار الباحث في شئون الحركات المتطرفة إلى أن هناك قاسم مشترك كبير بين تنظيم القاعدة وداعش وبين باقي التنظيمات، وأيضا جماعة الإخوان.