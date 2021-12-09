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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأي الموسيقار فتحي سلامة في أغاني عمرو دياب ومحمد منير قديما وحديثا..فيديو

دياب ومنير
دياب ومنير

قال الموسيقار فتحي سلامة ، إنه ضد الإسفاف والرقابة هي التي تمنع ذلك مشيرا إلى أنه يوافق  على اختبارات النقابة لمطربي المهرجانات وأي فنان يريد النجاح عليه أن يجتهد ليصل إلى حلمه .
 

وأضاف فتحي سلامة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هناك من قال علي مطربي المهرجانات " حشرات " وانا ضد ذألك لأنه أنسان مثلة ولا يجب أن نتنمر عليهم وهذا يسمى غيرة .

وأوضح فتحي سلامة ، إنه لديه مشاريع غنائية مختلفة لعمرو دياب ومحمد منير ولكن يجب أن يكونوا موافقين، ويجب أن يخرجوا عن القالب الذى يقدمونه فنيا هم وغيرهم وجمهورهم سيساعدهم على ذلك.
 

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