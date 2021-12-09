رأي الموسيقار فتحي سلامة في أغاني عمرو دياب ومحمد منير قديما وحديثا..فيديو

قال الموسيقار فتحي سلامة ، إنه ضد الإسفاف والرقابة هي التي تمنع ذلك مشيرا إلى أنه يوافق على اختبارات النقابة لمطربي المهرجانات وأي فنان يريد النجاح عليه أن يجتهد ليصل إلى حلمه .



وأضاف فتحي سلامة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هناك من قال علي مطربي المهرجانات " حشرات " وانا ضد ذألك لأنه أنسان مثلة ولا يجب أن نتنمر عليهم وهذا يسمى غيرة .

وأوضح فتحي سلامة ، إنه لديه مشاريع غنائية مختلفة لعمرو دياب ومحمد منير ولكن يجب أن يكونوا موافقين، ويجب أن يخرجوا عن القالب الذى يقدمونه فنيا هم وغيرهم وجمهورهم سيساعدهم على ذلك.

