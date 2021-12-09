عودة من الموت.. ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية: القولون اتخرم وكنت بموت.. ومش هرفع قضية على طبيب العملية

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت ياسمين علد العزيز عن تفاصيل ازمتها الصحية التي مرت بها .

تسمم في الدم

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.



وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "كنت داخلة اعمل عملية جراحية كنت متعودة اعملها ، وأول مرة عملتها كان عندي 16 سنة".



وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كنت متعودة اعمل العملية دي وبكمل حياتي بشكل طبيعي ومحدش يعرف حاجة"، مضيفة: "بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير قررت اعمل العملية الجراحية".

وأكملت ياسمين عبد العزيز: "لما سألت الدكتور قالي العملية هتتعمل في 3 ساعات ودخلت اعمل العملية ومحدش كان يعرف، ولما طلعت من العمليات شعرت بآلام رهيبة وكنت بصوت وشعرت بآلام لم اشعر بها من قبل".

ولفتت ياسمين عبد العزيز:" بعد العلمية كنت بقول لهم انا بموت وكنت أشعر بآلام رهيبة، وكنت احصل على مسكنات كثيرة لتقليل الألم، وبعد العملية عرفت إن القولون اتخرم عندي وجالي تسمم في الدم، والدكتور عصام شلباية انقذ حياتي بعدما حدث خطأ في عملية جراحية اجريتها والقولون اتخرم وجالي تسمم في الدم ".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "الدكتور كان بيقولي إن الموضوع صعب ومعقد وقالي أنا داخل العملية والدنيا بايظة خالص".

ودخلت ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء: "وانا داخلة العملية كنت عارفة إني مش هطلع منها، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي" مضيفة:""بعد لما طلعت من العملية دخلت العناية المركزة وحطولي خراطيم من مناخيري ومن بوقي وعندما كنت متواجدة في العناية كان الأطباء بيقولوا ادعولها لان الحالة صعبة".

انهيار من البكاء

وقالت ياسمين عبد العزيز:"لما كنت في العناية المركزة كان داخل علينا وقفة عرفة وعيد الأضحى، وانا كنت شايفة إن روحي بتتسحب وإني مش موجودة، وفي فترة مرضي خسيت 15 كيلو وكنت زي المومياء".



وانهارت ياسمين عبد العزيز من البكاء قائلة :"في يوم عرفة الناس كلها دعتلي، وأنا كنت بموت وبعد يوم عرفة أصبحت واحدة تاني وخرجت من الرعاية المركزة وبقيت بعرف أتكلم وروحي رجعتلي مرة تانية ".

وتابعت :" لما بصيت على نفسي لقيت معدتي بره والامعاء بره ولما سألت قالولي أن ده بسبب العملية واني عندي تسمم في الدم ".

واكملت ياسمين عبد العزيز " لما كنت خرجت من العناية المركزة فضلت حوالي شهر في غرفة عادية بالمستشفى وعندي حالة صدمة وكنت غير قادرة على الضحك او البكاء ".

فيديو التربي



وقالت ياسمين عبد العزيز: "قبل لما اعمل العملية بـ أسبوع تلقيت رسالة من التُربي، وأول مرة تجيلي النوعية دي من الرسائل من التربي، ولقيته باعتلي فيديو وبيقولي إنهم بيجهزوا القبر".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "أنا بحب أروح المقابر بشكل مستمر وبحب أروح أقعد في المقابر"، مضيفة: "بعتلي فيديو بيجهزولي فيه المقابر عشان أدفن فيها ".

الموت



وأضافت ياسمين عبد العزيز: "كنت باخد مضادات حيوية كانت بتكهربني"، مضيفة: " ناس كتير دعت لي من اجل عبور الأزمة الصحية التي مريت بها ".

وتابعت ياسمين عبد العزيز:" أنا مش خايفة من الموت وعند ربنا أحسن من حياتنا، وكانت كل مشكلتي ولادي ومكنتش عايزة اسبهم لوحدهم".

مش هرفع قضية

وأكملت ياسمين عبد العزيز:" الناس في الشارع بتقولي مينفعش تسكتي ولازم ترفعي قضية ولازم الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي يتاخد إجراء ضده".

وأضافت ياسمين عبد العزيز "وأنا تعبانة قلت إني هرفع قضية ومش هسيب حقي ، لكن بعد التعافي قلت اني اعرف الدكتور ده وربنا سترها معايا بعد لما كنت بموت".

وتابعت ياسمين عبد العزيز "التعب اللي مريت به وحب الناس ورائه سبب، لن أرفع قضية ضد الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي الذي حدث لي وانا مش مؤذية ومش عايزة أؤذيه واكيد هو مش قاصد انه يؤذيني ".