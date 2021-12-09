صور توضح سوء الأحوال الجوية خلال يومين بمطروح

حالة الطقس في مطروح





شهدت محافظة مطروح خلال اليومين الماضيين حالة من الطقس السيىء بسقوط أمطار متوسطة على عدد من مدن المحافظة .بالإضافة إلى استمرار سرعة الرياح وارتفاع امواج البحر.



حيث شهدت مدن برانى والسلوم ومرسي مطروح امطار صباح اليوم الأربعاء مع استمرار سرعة الرياح لليوم الثانى .

كما توقفت اعمال الملاحة والصيد تماما بشواطئ مطروح لارتفاع حركة الأمواج بالبحر وحدوث مد بحري.

وترصد صدى البلد صور توضح سوء الأحوال الجوية خلال يومى الثلاثاء والأربعاء

كانت محافظة مطروح قد شهدت حالة من الطقس السيئ منذ صباح أمس الثلاثاء إلى سقوط أعمدة كهرباء بمدينة برانى التى تقع غرب مطروح.

كما شهدت مدن السلوم.وبرانى والنجيلة والساحل الشمالي نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة على المدينة كما شهد البحر المتوسط ارتفاع فى حركة الأمواج وحدوث مد بحري.

وقرر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب تعطيل الدراسة يوم الأربعاء بسبب الطقس السيىء الذى تشهده المحافظة مع تأجيل امتحان الصف الرابع الابتدائي ليوم الاحد المقبل.

وحذرت محافظة مطروح الصيادين بضرورة وقف اعمال الصيد فى البحر لحين إنتهاء تلك الموجة .

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح

حالة الطقس في مطروح