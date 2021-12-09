يقاوم 37 متحورا مختلفا.. علاج جديد يحارب أوميكرون حسب دراسة أمريكية

تبين مؤخراً أن علاج الأجسام المضادة الخاص بمحاربة فيروس كورونا يعمل ضد جميع الطفرات في متحوّر «أوميركون»، وفقاً لبيانات جديدة.



ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت الدراسات المعملية أن العقار، المسمى «سوتروفيماب» والذي طورته شركة الأدوية البريطانية العملاقة «غلاكسوسميثكلاين» بالتعاون مع شركة «فير بيو تكنولوجي» الأميركية، فعال ضد 37 طفرة معروفة حالياً للسلالة الجديدة.



أشارت البيانات الأسبوع الماضي إلى أن «سوتروفيماب»، كان قادراً على مكافحة العديد من الطفرات الرئيسية لـ«أوميكرون». لكن البيانات الجديدة تعني أن العلاج سيعمل ضد المتحور بجميع أشكاله.



وتمت الموافقة على الدواء من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت التجارب أنه يقلل من فرصة دخول المستشفى والوفاة في المرضى الذين يعانون من أعراض «كورونا» الخفيفة إلى المعتدلة بنسبة 79 في المائة.

ويستخدم «سوتروفيماب»، الذي يباع تحت الاسم التجاري «كزيفودي»، لمنع الأشخاص من الإصابة بأعراض «كورونا» الشديدة، وهو مفيد للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يعطي الجسم أجساماً مضادة مرتبطة بالفيروس لمحاربة المرض.



وطلبت حكومة المملكة المتحدة بالفعل نحو 100 آلاف جرعة من العقار.



من المرجح أن يتم الترحيب بالبيانات الجديدة بارتياح من قبل العديد من خبراء الصحة العامة وسط حالة عدم اليقين المستمرة حول ما إذا كانت لقاحات وعلاجات «كورونا» الحالية يمكن أن تقاوم بفعالية المتحور الجديد «أوميكرون».