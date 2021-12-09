ثقب في معدتها.. ياسمين عبد العزيز تروي حكاية التربي ومواجهتها الموت

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم “ المذاع على قناة “ سي بي سي ”، لتتحدث عن فترة مرضها والوعكة الصحية التى مرت حتى عادت مرة أخرى للظهور على الشاشة قائله:”مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي".

مش هرفع قضية على الدكتور

و قالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي "الناس في الشارع بتقولي مينفعش تسكتي ولازم ترفعي قضية ولازم الدكتور اللي تسبب في الخطأ الطبي يتاخد إجراء ضده".

وأضافت ياسمين عبد العزيز "وأنا تعبانة قلت إني هرفع قضية ومش هسيب حقي ، لكن بعد التعافي قلت إني أعرف الدكتور ده وربنا سترها معايا بعد لما كنت بموت".

وتابعت ياسمين عبد العزيز "التعب اللي مريت به وحب الناس ورائه سبب، لن أرفع قضية ضد الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي الذي حدث لي وأنا مش مؤذية ومش عايزة أذيه له وأكيد هو مش قاصد انه يؤذيني ".

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