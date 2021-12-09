توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 9 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ.. تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

برج الثور

مهنيا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.

اجتماعيا وعاطفيا: حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.

برج الجوزاء

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات، بشرط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، تميل اليوم لتبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحقق أرباح وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزلك السادس يدفعانك للحفاظ على روح الود في تعاملاتك مع البعض.

برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

برج العذراء

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.

عائليا وعاطفيا: الشمس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة تفاصيل ماضية بشأن خلاف عائلي أو عاطفي.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

عاطفيا: رغم الخلافات.. القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط.. يجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.

عاطفيا وعائليا: القمر وزحل والمشتري في مربع برجك.. عليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.

مهنيا: اليوم تستطيع أن تظهر جيدا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد تطرح اليوم حلولا فعالة إذا راجعت جيدا حساباتك وخطواتك.

عاطفيا واجتماعيا: قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن للآخرين أخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك.

عاطفيا: تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار، ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.

مهنيا وصحيا: رغم الضغوط الملقاة على عاتقك عليك أن تقوم بواجبك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة، وعدم إهمال أي عارض صحي