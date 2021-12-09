توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 9 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ.. تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.
برج الثور
مهنيا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.
اجتماعيا وعاطفيا: حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.
برج الجوزاء
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات، بشرط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، تميل اليوم لتبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحا.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحقق أرباح وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزلك السادس يدفعانك للحفاظ على روح الود في تعاملاتك مع البعض.
برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.
برج العذراء
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.
عائليا وعاطفيا: الشمس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة تفاصيل ماضية بشأن خلاف عائلي أو عاطفي.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.
عاطفيا: رغم الخلافات.. القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط.. يجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.
عاطفيا وعائليا: القمر وزحل والمشتري في مربع برجك.. عليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.
مهنيا: اليوم تستطيع أن تظهر جيدا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.
برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد تطرح اليوم حلولا فعالة إذا راجعت جيدا حساباتك وخطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن للآخرين أخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك.
عاطفيا: تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار، ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.
مهنيا وصحيا: رغم الضغوط الملقاة على عاتقك عليك أن تقوم بواجبك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة، وعدم إهمال أي عارض صحي