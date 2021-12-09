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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 9 - 12-2021

حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 9 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ.. تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

 

برج الثور
مهنيا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.
اجتماعيا وعاطفيا: حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.

 

برج الجوزاء
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات، بشرط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، تميل اليوم لتبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحقق أرباح وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزلك السادس يدفعانك للحفاظ على روح الود في تعاملاتك مع البعض.

 

برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

 

برج العذراء
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.
عائليا وعاطفيا: الشمس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة تفاصيل ماضية بشأن خلاف عائلي أو عاطفي.

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.
عاطفيا: رغم الخلافات.. القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

 

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط.. يجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.
عاطفيا وعائليا: القمر وزحل والمشتري في مربع برجك.. عليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح

 

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.
مهنيا: اليوم تستطيع أن تظهر جيدا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.

 

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد تطرح اليوم حلولا فعالة إذا راجعت جيدا حساباتك وخطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن للآخرين أخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك

 

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك.
عاطفيا: تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

 

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار، ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.
مهنيا وصحيا: رغم الضغوط الملقاة على عاتقك عليك أن تقوم بواجبك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة، وعدم إهمال أي عارض صحي

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل توقعات الابراج برج الثور

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