بيرسي تاو يتحدث عن علاقته بـ موسيماني وهدفه الأهم والفارق بين الأهلي وصن داونز

كشف بيرسي تاو نجم الأهلي عن تفاصيل علاقته بـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق منذ انضمامه للفريق بطلب منه .

وأكد بيرسي تاو في التصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أنه تأقلم سريعا غي الأهلي وشعر بالراحة وسط لاعبي الفريق والجهاز الفني مشددا انه يطمح لان يحقق العديد من البطولات مع الفريق.

وأضاف أن لم يكن متخوف من فكره الانسجام وسط الفريق حيث ان هدفه الأول والأخير هو التركيز في المران والمشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف.

وأضاف أن موسمياني لم يكن الوحيد الذي يرغب في تواجده داخل الفريق حيث انه شعر ان الجميع في الفريق ومجلس الإدارة يرغب في انضمامه للأهلي.

وأضاف أن موسمياني ساعده في الانسجام سريعا وسط الفريق وإظهار كافه إمكانياته .

وتابع أن هناك فارقا كبيرا بين الأهلي وصن داونز من حيث التاريخ الطويل للمارد الأحمر.

وعن المركز المفضل لديه فأكد أن الامر يعتمد على المدير الفني وعلى متطلبات المباراة مشددا انه يتمكن من التكيف مع أي مركز.

وعن أبرز أهدافه مع الأهلي فأكد أن هدفه أمام الإسماعيلي هو الأهم ثم هدفه امام المحلة .

واختتم أن جمهور الأهلي دائما يرغب في تحقيق البطولات ولا يكتفي منها أبدا.