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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عمارة: جونيور أجاي لاعب كبير والأهلى أخطأ بالتفريط فيه

صدى البلد

 

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب كبير والنادي الأحمر أخطأ بالتفريط في خدماته.
 

وتابع عمارة في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "ابتعدت عن الكرة بسبب تجاهلي المتعمد، وعدم وجودي في الأهلي ضريبة مساندة محمود طاهر ضد الخطيب في الانتخابات قبل الأخيرة".
 

وواصل عمارة: "لعبت في أقوى دورى بالعالم في ألمانيا وواجهت دورتموند والبايرن وحققت نتائج طيبة مع الأهلي والمنتخب، لكني افتقد ملاكة التودد لبعض الأشخاص التي تتحكم في زمام الأمور وهذا سر غيابي عن الساحة".
 

وأكمل عمار: "هانى أبو ريدة هو الحاكم بأمره في الكرة المصرية، رغم أن جيلي هو من صنع أسمه وتاريخه خاصة في نهاية التسعينات وبداية الألفية".

 

محمد عمارة: على معلول امتداد طبيعي لمسيرتي في الملاعب

 

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أنه يحترم موهبة على معلول ظهير أيسر الأهلي موضحا أنه يملك ستايل لعب مختلف عن معلول.
 

وتابع عمارة في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "معلول واحد من أهم ثلاثة لاعبين في الأهلي في السنوات الأخيرة، وهو امتداد طبيعي لمسيرتي ومسيرة عظماء الجبهة اليسرى في الأهلي مثل ربيع ياسين ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من النجوم".
 

وواصل عمارة: "كنت أمزح عندما قلت بأنني أفضل من على معلول، وبعض نجوم الأهلي ساندوني وقتها أمام فئة من الجماهير التي تعاطفت مع معلول ودافعت عنه".

الخطيب الأهلى هاني ابو ريدة علي معلول ربيع ياسين محمود طاهر جونيور اجاى

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