محمود متولي ينتظر قرار موسيماني قبل الرد على عرض الإسماعيلي

أكد الاعلامي محمد شبانة أن محمود متولي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي رفض الرد علي مفاوضات إدارة الإسماعيلي لاستعارته لمدة 6 شهور بداية من يناير المقبل وذلك بناءا علي طلب الارجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش.



وكشف مصدر مسئول أن اللجنة الفنية رشحت الثنائي محمود متولي ومحمد محمود لتدعم خطي الوسط والدفاع والذي يعانيان من مشاكل كثيرة وعدم تواجد لاعبين على مستوى جيد لتنفيذ رؤية المدرب الأرجنتيني.



واضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية"etc" : أن متولي طلب الأنتظار في العرض لحين معرفة مصيره مع الأهلي وعقد جلسة مع موسيماني المدير الفني للفريق وتحديد قراره بشأن بقائه أو الموافقة علي رحيله.



وكان المهندس يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي ونائبه خالد زين طالبوا من مسئولو الأهلي على مدار الأيام الماضية فتح صفح جديدة والموافق علي ضم لاعب أو أكثر من القلعة الحمراء ممن لا يشاركون في المباريات