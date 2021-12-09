عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود متولي ينتظر قرار موسيماني قبل الرد على عرض الإسماعيلي

صدى البلد

 

أكد الاعلامي محمد شبانة أن محمود متولي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي رفض الرد علي مفاوضات إدارة الإسماعيلي لاستعارته لمدة 6 شهور بداية من يناير المقبل وذلك بناءا علي طلب الارجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش.


وكشف مصدر مسئول أن اللجنة الفنية رشحت الثنائي محمود متولي ومحمد محمود لتدعم خطي الوسط والدفاع والذي يعانيان من مشاكل كثيرة وعدم تواجد لاعبين على مستوى جيد لتنفيذ رؤية المدرب الأرجنتيني.


واضاف  ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية"etc" : أن متولي طلب الأنتظار في العرض لحين معرفة مصيره مع الأهلي وعقد جلسة مع موسيماني المدير الفني للفريق وتحديد قراره بشأن بقائه أو الموافقة علي رحيله.


وكان المهندس يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي ونائبه خالد زين  طالبوا من  مسئولو الأهلي على مدار الأيام الماضية  فتح صفح جديدة والموافق علي ضم لاعب أو أكثر من القلعة الحمراء ممن لا يشاركون في المباريات

النادي الاسماعيلي الاسماعيلي الأهلى موسيمانى محمود متولي ماني

موضوعات متعلقة

محمد عمارة: أنا وحسام حسن من المغضوب عليهم في الأهلي

ترشيحاتنا

يقاوم 37 متحورا مختلفا.. علاج جديد يحارب أوميكرون حسب دراسة أمريكية

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

زلزال عنيف بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

الخطيب مشرفا على قطاع كرة القدم وغالي ينضم للجنة التخطيط ومكافآت للعاملين.. 10 قرارات عاجلة لمجلس إدارة الأهلي

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ