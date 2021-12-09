كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب



قال محمد شبانة : عقد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني جلسة عاصفة مع أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني مطالبا ببذل المزيد من الجهد حتى لا يخرج من حسابات كيروش في الفترة المقبلة.



وتابع عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أكد ضياء السيد للاعب، أن كيروش ليس المدرب الذي ينبهر بمراوغة أو هدف جميل من لاعب كهدف رفعت الأول في مرمى السودان، كما أبلغه أ، المدرب البرتغالي لا يبنى قناعات ثابتة تجاه اللاعبين، موضحا أن مستوى اللاعب في الدوري هو ما يؤهله للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.



واضاف: اكد المدرب العام للمنتخب في جلسته مع اللاعب الذي أشرف على تدريبه في منتخب الشباب قبل 9 سنوات: "سنين كتير ضاعت من عمرك بقرار منك، والآن أنت أمام فرصة إثبات موهبتك للجميع، وحذار أن تقع في نفس الفخ مجددًا