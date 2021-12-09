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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الضحكاية.. هاني شاكر يتألق في حفل موسم الرياض

هاني شاكر
هاني شاكر

أحيا الفنان هاني شاكر، حفلًا غنائيًا ساهرًا، ليلة أمس الأربعاء 8 ديسمير علي مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقدم هاني شاكر ، عددا من أروع أغانيه من بينها: «هو انتي لسة بتسألي، علي الضحكاية، غلطة»، بالإضافة إلى عدد من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #هاني_شاكر_في_الرياض، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

أحدث أعمال هاني شاكر الفنية

حقق كليب “لو سمحتوا” للفنان هاني شاكر، مليونا و400 ألف مشاهدة؛ وذلك بعد طرحه بأكثر من أسبوعين، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واحتفل الفنان هانى شاكر، منذ أيام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بتحقيق كليبه الجديد “لو سمحتوا”، مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

 

اغنية لو سمحتوا 

وطرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

ويتعاون هاني شاكر في أغنية لو سمحتوا مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.

وعلق هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في الاغنية: "فريق العمل كان له فكر مختلف عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة.

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون": "لما اتكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل،  بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور “الفوتوسيشن”، خرجت بملامحي الكلاسيكية الأوروبية القديمة ذات الطابع الإيطالي".

هانى هاني شاكر الفنان هاني شاكر الفنان موسم الرياض السعودية الرياض

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