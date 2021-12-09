صراع الصدارة يشعل مواجهة جالاتا سراي ولاتسيو بـ الدوري الأوروبي

يحل فريق جالاتا سراي التركي "المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد"، ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو الإيطالي اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتاج فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لحسم صدارة المجموعة الخامسة .

ولم يتذوق فريق جالاتا سراي طعم الخسارة في دور المجموعات حتى الآن، حيث لعب 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات، وخسر مواجهتين.

ويأمل مصطفى محمد في تسجيل أول أهدافه في جالاتا سراي في الدوري الأوروبي أمام لاتسيو في لقاء الليلة

على الجانب الآخر، يطمح فريق لاتسيو في انتزع الفوز من جالاتا سراي، وخطف صدارة المجموعة الخامسة.

يذكر أن جالاتا سراي فاز على لاتسيو بهدف دون رد، في مباراة الذهاب.

ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي :

1- جالاتا سراي : 11 نقطة

2- لاتسيو :8 نقاط

3- أولمبيك مارسيليا: 4 نقاط

4- لوكوموتيف موسكو :نقطتين