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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء المنصور بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر: السينما أعطتني صوتي

المخرجة هيفاء المنصور
المخرجة هيفاء المنصور

احتفى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى بالمخرجة هيفاء المنصور والتى تعد أول صانعة أفلام سعودية بتكريمها خلال حفل الافتتاح.

وقد أعربت هيفاء المنصور عن سعادتها بالتكريم  وقالت: السـينما صوتـي الـذي كنـت أحتاجـه كامـرأة ولـدت وتربـت فـي السـعودية، خـال فتـرة لـم تكـن فيهـا المرأة والفنـون فـي مركـز الضـوء، الان نحـن المركـز ذاتـه، وقـد كتبنـا اليـوم صفحـة جديـدة فـي تاريـخ حضـارة المنطقـة، فنحـن نشـارك بفاعليـة، ونشـهد علـى التغييــر. 

وأردفــت المنصــور: أريــد أن أشــكر ســمو الألميــر بــدر بــن عبــدالله بــن فرحــان، رائــد الثقافــة فــي الســعودية، لأنــه منــح هــذه الفرصــة الثمينــة لنــا كمخرجيــن ومنتجيــن، وتكريمــي أنــا كامــرأة يعنــي الكثيــر لــكل البنــات فـي السـعودية، بـل هـو احتفـاء ببناتهـا كافـة، وأتمنـى ألا تخشـين المنافسـة، فنحـن قادمـات وبقـوة، ونحـن مـن سـنكون التغييـر.

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البحر الأحمر السينمائي.. السعودية تصنع المستحيل وتفتتح أول مهرجان دولي في جدة

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ. 

يُذكر أن مراسم حفل الافتتاح انطلقت مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.
 
وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.
 
يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي المخرجة هيفاء المنصور صانعة أفلام سعودية ليلى علوي معهد العالم العربي

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