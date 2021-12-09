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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "أبو قير للأسمدة" بقيمة 2.2 مليار جنيه

صدى البلد

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، لعدد 126.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار جنيه.

وكانت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قد قالت إن عدد من مساهمي الشركة وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد أبرموا أمس الأول الثلاثاء، عقد تقديم خدمات لترويج وتسويق جزء من أسهم الشركة مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة رينيسانس كابيتال مصر لترويج وتغطية الاكتتابات، والمجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك بهدف تنفيذ عملية نقل ملكية حتى نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وشهدت البورصة المصرية تحقيق أكثر من 48.2 مليار جنيه قيمة أنشطة الاستحواذات خلال آخر 4 سنوات، و34.2 مليار جنيه قيمة الاكتتابات العامة منذ عام 2010، وحوالي 183.9 مليار قيمة زيادة رؤوس الأموال منذ عام 2006.

البورصة المصرية تدير 4 أسواق لمصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقين استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة.

وبلغت عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري 235 شركة موزعة بين 210 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 714 مليار جنيه حتى يوم 24 نوفمبر الجاري، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 181 إصدار موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.28 تريليون جنيه في 24 نوفمبر عام 2021.
 

البورصة المصرية بنك الاستثمار القومى الصناعات الكيماوية هيرميس الشركات الصغيرة القابضة للصناعات الكيماوية

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