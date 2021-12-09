جامعة سوهاج تبحث سبل تفعيل قسم اللغة الكورية بكلية الألسن

استقبل الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، بمكتبه وفد كوري، لبحث سبل التعاون لتفعيل قسم اللغة الكورية بكلية الألسن.

وذلك بحضور الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور جونج يونج إن تشون (Young in Chung) أستاذ زائر بقسم اللغة الكورية جامعة عين شمس.

ورئيس الرابطة البحثية للدراسات الكورية بمصر، والدكتور بيونج ريم لي (Byungrim Lee) مدرس اللغة الكورية بجامعة الأردن سابقًا، والدكتور بهاء مزيد رئيس قسم اللغة الإنجليزية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعميد الأسبق، والدكتور حماد عبدالحميد استاذ اللغة الفارسية وكيل الكلية السابق، وميرنا سيد معيدة بقسم اللغة الكورية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الزيارة تهدف إلى تحديد خارطة زمنية لتدشين قسم اللغة الكورية وافتتاحه رسمياً أمام الطلاب، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أولوية كبرى لدعم العلاقات المصرية مع الدول الأجنبية في شتى المجالات ضمن خطة تنمية مصر ٢٠٣٠.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللغة الكورية تعد إحدى اللغات الرئيسية، وتعتبر واحدة من أقدم اللغات في العالم، ويتحدث بها اشخاص في عدة بلدان، لذلك تعلمها يساعد في التواصل مع جنسيات مختلفة.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن اللقاء تناول مناقشة الاحتياجات الفعلية للقسم من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وكذلك الاحتياجات المادية والمكانية، مشيراً إلى أن افتتاح قسم اللغة الكورية يعد إضافة كبيرة لأقسام الكلية وخدمة للطلاب من داخل وخارج المحافظة.

واوضح الدكتور "جونج يونج إن" أن الحكومة الكورية تسعى إلى نشر اللغة والثقافة الكورية من خلال التوسع في افتتاح أقسام وفصول تعليم اللغة الكورية في البلدان المختلفة"، لذا فإننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم اللازم لتفعيل وافتتاح قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة سوهاج و العمل على توطيد التواصل بين جامعة سوهاج و المؤسسات الكورية الأخرى".

ومن جانبه وجه الدكتور صبري توفيق الشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر واللا محدود للكلية في شتى المجالات، مشيراً إلى أهمية تعلم اللغات الأجنبية مما يساهم بشكل فعال في توطيد العلاقات بين الدول، مؤكدا على إن تعلم وإتقان اللغات الأجنبية يفتح أفاقًا عديدة للتعاون بين مصر والدول الأجنبية.

مما يساهم في تطوير العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية، موضحا إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماع على السفارة الكورية بالقاهرة للبدء فعلياً في أخذ الإجراءات اللازمة لدعم القسم بالاحتياجات البشرية اللازمة.