عودة تحليق رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر بعد تحسن الطقس

عادت رحلات البالون الطائر بالأقصر اليوم الخميس للتحليق من جديد بعد تحسن الطقس وسطوع الشمس بصورة طبيعية.

وصرح مصدر مسئول بمطار البالون بالبر الغربي بمحافظة الأقصر بأن ملاحة الشركة المصرية للطائرات وافقت على تحليق رحلات البالون الطائر في سماء المحافظة صباح اليوم بعد إلغائها أمس.

وأوضح المصدر قيام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاحة الشركة بانطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.

وتزينت سماء المدينة اليوم برحلات البالون من مختلف الشركات الـ16 العاملة بغرب الأقصر، حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة حيث يتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مما جعل الأقصر واحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت أمس الأربعاء إلغاء رحلات البالون، وذلك نتيجة انعدام الرؤية وشدة سرعة الرياح.