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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بجع مهاجر .. الداخلية تضبط محال تعرض حيوانات مهددة بالانقراض في السويس

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الإشخاص بتربية وعرض الطيور البرية المحظور حيازتها أو الإمساك بها بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس دون خضوعها للفحص البيطرى أو حصولها على التحصينات والتطعيمات المقررة مما يؤثر سلباً على الصحة العامة للمواطنين.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (7 محال أسماك) ، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (7 طيور بجع مهاجر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو الإمساك والإتجار بها) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الجرائم المتعلقة بالحفاظ على البيئة قطاع الأمن العام شرطة البيئة والمسطحات

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